Die Frankenfestspiele in Röttingen sind abgesagt worden. Grund ist die Corona-Krise. Nach Angaben der Stadt Röttingen soll versucht werden, das diesjährige Programm auf den Sommer nächsten Jahres zu verschieben. Ab dem 11. Mai ist das Kartentelefon der Frankenfestspiele in Röttingen besetzt, dann sollen Karteninhabern Angebote unterbreitet werden, wie sie ihre bereits bezahlten Karten nutzen können. Das Programm des Jungen Theaters wäre bereits am siebten Mai gestartet. Die Stadt will noch in dieser Woche mit den Kartenbesitzern für den siebten, achten und neunten Mai Kontakt aufnehmen.