Im Main-Tauber-Kreis sollen mehr Pendler auf die Frankenbahn setzen. Seit einiger Zeit läuft ein Probebetrieb mit vorübergehend mehr Zügen.

Landrat Reinhard Frank (CDU) erinnerte daran, dass 500 Fahrgäste täglich das zusätzliche Angebot zwischen Würzburg über Lauda (Main-Tauber-Kreis) nach Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) nutzen müssen, damit es dauerhaft bleibt. Jetzt nach der Sommerpause müssten sich wieder mehr Menschen für die Schiene entscheiden, so Frank. Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben nehme wieder Fahrt auf, dies müsse sich auch in den Fahrgastzahlen widerspiegeln. Konkret geht es um die Haltepunkte Königshofen, Boxberg-Wölchingen, Ahorn-Eubigheim und Rosenberg.

Hohe Investition für den Main-Tauber-Kreis

Für den Probebetrieb bis Ende 2022 zahlt der Main-Tauber-Kreis pro Jahr rund eine Million Euro. Das sei eine Investition in den Klimaschutz, so Frank. Bürger könnten das als Frankenbahnnutzer unterstützen. Auch Unternehmen könnten beispielsweise mit dem Jobticket den Umstieg auf die Schiene in diesem Abschnitt fördern.

Busse und Schülerverkehr auf die Bahn abgestimmt

Der Kreis habe den Großteil des Schülerverkehrs in diesem Raum bereits auf die Frankenbahn verlegt, so Dezernent Jochen Müssig. Zudem wurden die Busse auf den Bahnverkehr abgestimmt.