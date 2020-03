Durch das Einreiseverbot in der Corona-Krise herrscht in Baden-Württemberg ein Mangel an Saisonarbeitskräften. Mehr als 50.000 Helfer fehlten, so der Landesbauernverband. Die Landwirte hoffen auf heimische Arbeitskräfte. Aber für die müssten erst die Bedingungen verändert werden. mehr...