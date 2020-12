Die Grünen im Land und Bund wollen sich verstärkt für die Frankenbahn einsetzen. Das kündigten sie in einer gemeinsamen Mitteilung an. Die Strecke sei stark verbesserungswürdig.

In der Mitteilung heißt es von Susanne Bay, Landtagsabgeordnete und Heilbronner Gemeinderatsmitglied, dass die Region weiter im Schatten liege, was den Bahnverkehr angeht. Und das, obwohl erst vor kurzem ein aktuelles Dynamik-Ranking der Stadt Heilbronn eine sehr gute Entwicklung bescheinigte. Die Partei wolle sich für einen Fernverkehrsanschluss von Heilbronn stark machen. Auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) habe seine Unterstützung zugesagt.

"Die Forderung nach einem Fernverkehrsanschluss steht jetzt erst Recht! Wir wollen uns in einer Boomregion nicht mit Brotsamen abspeisen lassen!" Susanne Bay, Grünen-Landtagsabgeordnete aus Heilbronn

Der bahnpolitische Sprecher der Grünen, Matthias Gastel, spricht sich ebenfalls für eine regelmäßige Fernverkehrsanbindung für Heilbronn aus – es bestehe dringender Handlungsbedarf. Die Fahrgäste seien da. Was fehle sei eine "leistungsfähigere Infrastruktur".

"Ein Ziel muss sein, dass Heilbronn endlich eine regelmäßige Fernverkehrsanbindung erhält. Doch dazu muss investiert werden, um Engstellen zu beseitigen und höhere Geschwindigkeiten zu ermöglichen." Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen

Dafür sehe der Bund aber auf Anfrage der Grünen keinen Bedarf, so Gastel in der Mitteilung. Im Gegenteil: Der Bund habe ursprüngliche Pläne für eine regelmäßige Fernverkehrsanbindung inzwischen wieder aufgegeben und möchte auch nicht in nennenswertem Umfang in die bundeseigene Infrastruktur investieren, heißt es. Dabei gehe es beispielsweise um den zweigleisigen Ausbau zwischen Möckmühl und dem Ortsteil Züttlingen (Kreis Heilbronn), die Schaffung von Überholmöglichkeiten und die Beseitigung von Bahnübergängen. Zwar würden an einigen Stellen, wie in Neudenau (Kreis Heilbronn) und Lauda (Main-Tauber-Kreis), entlang der Frankenbahn Verbesserungen vorgenommen, dennoch, so Gastel:

"Das ist mehr als enttäuschend. Die Frankenbahn hat bei ihrem Eigentümer, dem Bund, offensichtlich keinen hohen Stellenwert." Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen

Während landesweit die Fahrgastzahlen bis zum vergangenen Jahr durchschnittlich mindestens um ein Viertel anstiegen, hinke die Region Heilbronn-Franken dieser Entwicklung hinterher, so die Mitteilung: In Heilbronn habe es einen "Minimalzuwachs um drei Prozent" gegeben.