Die Länder Bayern und Baden-Württemberg haben am Freitag offiziell eine S-Bahn-Verbindung zwischen Nürnberg und Crailsheim auf den Weg gebracht. Die Verkehrsminister unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung.

Sie soll Grenzen überwinden: Die S-Bahn-Verbindung S4 von Nürnberg aus soll in Zukunft über Dombühl (Kreis Ansbach) auch bis nach Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) führen. In einer virtuellen Pressekonferenz wurde das gemeinsame Vorhaben von der bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) und dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) mit einer Unterschrift besiegelt. Die ersten länderübergreifenden S-Bahnen sollen Ende 2024 fahren, heißt es in einer Mitteilung aus dem Stuttgarter Verkehrsministerium. Bislang fährt die S-Bahn nur von Nürnberg bis Dombühl.

"Mit der länderübergreifenden S-Bahnverbindung nach Nürnberg rücken beide Regionen näher zusammen und wir können das Nahverkehrsangebot ausweiten. Klimafreundliche Alternativen zum Auto sind für den ländlichen Raum besonders wichtig." Winfried Hermann (Grüne), Verkehrsminister Baden-Württemberg

Der Schwäbisch Haller Landrat Gerhard Bauer (parteilos) bezeichnete die Verlängerung der Verbindung bis nach Crailsheim als großen Schritt "zur weiteren Steigerung der Lebensbedingungen in unseren ländlichen Räumen."

Einheitlicher Verkehrstarif über Ländergrenzen hinweg angedacht

Schon jetzt fahren Regionalexpress-Züge. Durch das erste länderübergreifende S-Bahn-Angebot hätten die Menschen in Zukunft dann alles in allem stündliche Fahrmöglichkeiten an den Stationen Ansbach, Leutershausen-Wiedersbach, Dombühl, Schnelldorf und Crailsheim. Zudem wird über einen einheitlichen Verkehrstarif über die Landesgrenzen hinweg nachgedacht, heißt es. Außerdem hätten Bahnfahrer aus der Region dann von Ansbach aus gute Anbindungsmöglichkeiten mit dem IC in Richtung Stuttgart und Nürnberg/Leipzig.

"Mit der Verlängerung der Nürnberger S-Bahn S4 bis nach Crailsheim rücken Bayern und Baden-Württemberg noch näher zusammen." Kerstin Schreyer (CSU), Verkehrsministerin Bayern

Der momentane S-Bahn-Betreiber DB-Regio wurde aufgefordert, ein Angebot für das letzte Teilstück abzugeben. Wer am Ende die Kosten für das ganze Projekt trägt, ist noch nicht ausgehandelt.