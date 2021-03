per Mail teilen

Auf der Frankenbahnstrecke müssen Bahnfahrer gleich mit zwei Einschränkungen zurechtkommen. Nach dem Hangrutsch bei Nordheim (Kreis Heilbronn) muss nun auch bei Möckmühl der Hang gesichert werden, erklärte ein Sprecher der Bahn. Ab Dienstag will die Bahn tagsüber die Strecke zwischen Neckarsulm und Möckmühl bis Ende des Monats sperren. An einer schwer zugänglichen Stelle bei Möckmühl-Züttlingen hat Regen den Hang aufgeweicht, die nötigen Arbeiten seien aufwendig. Es fahren Ersatzbusse. In Nordheim kann die Strecke seit letzter Woche Freitag weiterhin nur eingleisig befahren werden. Dadurch kommt es noch bis Mittwoch auf den Linien RE 10, RE 8 und RB 18 zu Ausfällen und Verspätungen.