Nach dem Bronzegewinn von Red Devils Ringer Frank Stäbler bei Olympia in Tokio, ist die Freude in seinem Verein in Heilbronn riesig. Dort will Stäbler seine Karriere beenden.

Ausnahmeringer Frank Stäbler holt zum Ende seiner Karriere doch noch die ersehnte Olympia-Medaille. In seinem Verein, den Heilbronner Red Devils, ist man mächtig stolz auf seine Leistung, so Red Devils-Abteilungsleiter Jens Petzold: "Ich hab natürlich mit größter Anspannung den Kampf mitverfolgt. ich freue mich so wahnsinnig für den Franky (...) Ich bin wirklich fast zu Tränen gerührt." Im letzten Kampf seiner Karriere gewann Ringer Frank Stäbler am Mittwoch eines der kleinen Finals der Gewichtklasse bis 67 Kilogramm und holte mit Bronze seine ersehnte erste Olympia-Medaille. Das 5:4 über den Georgier Ramas Zoidze war das würdige Ende seiner beeindruckenden Laufbahn. Doch den Heilbronner Ringern bleibt Stäbler vorerst noch erhalten: "Ich mach noch eine schöne Abschlusstournee, eine Saison im Anschluss bei meinen Red Devils in Heilbronn, (...) da freue ich mich mega drauf. Red Devils-Fans seid gespannt - der Medaillengewinner kommt!" Abschiedssaison bei den Red Devils Es ist Stäblers Abschiedssaison beim Bundesligisten Red Devils, der den Weltklasse-Ringer erst im vergangenen Februar wieder in sein Kader geholt hatte. Bereits 2017 bis 2020 war Stäbler das Aushängeschild der Roten Teufel. Nach seinem Olympia-Erfolg sind die anderen Devils-Ringer besonders motiviert, so Jens Petzold: "Wenn er natürlich zu unseren Heimkämpfen kommt mit der Bronzemedaille, das ist natürlich auch nochmal ein wahnsinniges Thema und wird uns alle nochmal pushen. Wir sind alle froh, dass der Franky bei uns in Heilbronn ringt."