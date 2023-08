Am 17. September wird in Eberstadt im Kreis Heilbronn turnusmäßig der Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Stephan Franczak kandidiert überraschend nicht mehr. Gründe gibt es einige.

Der Bürgermeister von Eberstadt, Stephan Franczak (SPD) kandidiert nicht für eine zweite Amtszeit. Das hat der 47-Jährige dem SWR bestätigt. Hauptgrund für seine Entscheidung sei die Belastung im Amt. Durch die Dauerkrise der vergangenen Jahre, mit Corona und Ukrainekrieg, sei sehr viel auf die Knochen des Bürgermeisters gegangen. Im Rathaus fehle dafür die Struktur und das Personal. Deshalb müsse er nun einen Schlussstrich ziehen und künftig den Blick auf andere Dinge richten. Dass er sich dadurch von einer Last befreit fühlt, hat aber noch eine weitere Ursache.

Flyer als Auslöser für Rückzug

Letztendlich habe auch ein Flyer die Entscheidung verstärkt, so Stephan Franczak. In dem Schreiben, das in Eberstadt verteilt wurde, war zu einer Gegenkandidatur bei der Bürgermeisterwahl aufgerufen worden. Für einen anstrengenden Wahlkampf fehle ihm die Kraft, so Franczak. Außerdem seien in dem Flugblatt auch Vorwürfe gegen seine Amtsführung und Zielsetzung für Eberstadt enthalten gewesen. Das habe ihn sehr betroffen gemacht.

Nur ein Kandidat bislang

Für die Wahl am 17. September gibt es mit Patrick Dillig (CDU) bislang nur einen Kandidaten. Dillig arbeitet momentan bei der Gemeinde Jagsthausen (Kreis Heilbronn). Noch können sich aber Bewerberinnen und Bewerber melden. Die Frist dafür endet am kommenden Montag (21. August) um 18 Uhr.