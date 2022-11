Heilbronner KI-Park soll Digitalisierung der Medizin voranbringen

In Heilbronn tauschen sich Vertreter von Forschung, Wirtschaft und Versorgung im Gesundheitsbreich aus. Gezeigt wurde auch ein innovativer Sessel, der Wartezeiten verkürzt.

In Heilbronn wurde am Donnerstag beim "Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg" diskutiert, wie die Medizin besser digitalisiert werden könnte. Dabei wurde zum Beispiel ein Sessel vorgestellt, der bald in Krankenhäusern stehen könnte. Das Projekt heißt TEDIAS, stammt vom Fraunhofer-Institut und wird vom Land gefördert. Nach einer Erprobungsphase in Mannheim könnte der Sessel Routinen wie Blutdruck- und Atemfrequenzmessungen übernehmen und so die Ärztinnen und Ärzte entlasten.

Ministerin wirbt für Kooperationen von KI und Gesundheitswirtschaft

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) war dem dem Forum zu Gast. Sie setzt auf die Region Heilbronn, um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin voranzubringen:

"[Der Innovationspark Künstliche Intelligenz] wird hier mit starken Partnern erfolgreich umgesetzt. Und ich werde aufrufen, dass gerade aus der Gesundheitswirtschaft Kooperationen entstehen."

Die vierte Jahresveranstaltung des "Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg" findet bis Freitag in der Heilbronner Harmonie statt. Im Fokus stehen dabei Trends und Herausforderungen von Präzisionsmedizin, Big Data und Künstlicher Intelligenz, die Roadmap Gesundheitsdatennutzung Baden-Württemberg sowie die Frage, wie Forschungsergebnisse schneller ihren Weg vom Labor zum Krankenbett finden.

Was ist das Forum Gesundheitsstandort?

Das Forum Gesundheitsstandort vernetzt mehr als 550 Akteurinnen und Akteure aus Forschung, Wirtschaft und Versorgung und will zur Stärkung des Gesundheitsstandorts Baden-Württemberg beitragen. Im Fokus der Zusammenarbeit stehen die strukturellen Fragen des Gesundheitsbereichs - von der Digitalisierung über Herausforderungen der Aus- und Weiterbildung bis hin zu Standortfaktoren für Innovationen.

Gegründet wurde das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg 2018 von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).