Lebensgefahr im Wald - Widdern warnt vor Holzeinschlag

Im Waldrevier Widdern wird aktuell wieder Holz geschlagen. Bis Februar besteht für Waldbesucher auf den gesperrten Wegen Lebensgefahr, warnen die Forstarbeiter.

100.000 Kubikmeter Holz sollen nach Angaben des Heilbronner Landratsamt in den betreuten Wäldern geschlagen werden. Darunter auch in den Wäldern des Forstreviers Widdern (Kreis Heilbronn). Bis voraussichtlich Ende Februar 2024 sind dort Teilgebiete aus Sicherheitsgründen mit Warnhinweisen gesperrt. Bisher sei noch nichts Schlimmeres passiert. Damit das auch in Zukunft so bleibt, appelliert Marius Rüeck, Leiter des Forstreviers Widdern an alle Waldbesucherinnen und Waldbesucher, die Absperrungen nicht zu ignorieren, denn in diesen Bereichen besteht eine drohende Lebensgefahr.

Tonnenschwere Stämme

In den deutlich markierten und abgesperrten Bereichen fallen während der Holzarbeiten über den Tag verteilt tonnenschwere Bäume auf die Waldwege. Auch am späten Abend und in der Nacht bleiben diese Bereiche zum Schutz der Spaziergängerinnen und Spaziergänger gesperrt. Denn auch nachts können durch die Fällarbeiten abgeknickte Äste der umherstehenden Bäume im Nachhinein zu Boden fallen und lebensbedrohlich werden.

Erholsamer Spaziergang trotzdem gewährleistet

Sollte die Lieblingsroute wegen der Fällarbeiten gesperrt sein, müssen sich die Besucherinnen und Besucher des Waldes nur umschauen, denn die Forstmitarbeiter haben Umleitungen ausgeschildert. Auch für Menschen, die mit dem Auto zum Waldspaziergang fahren, wurden schon am Straßenrand Warnschilder aufgestellt, damit sie mit ihrem Auto in keine enge Sackgasse ohne Wendemöglichkeit geraten.

Im gesamten Forstrevier Widdern sind etwa 20 Prozent der Fläche wegen der Holzernte gesperrt. Es bleiben also ausreichend Möglichkeiten, um andere erholsame Wege einzuschlagen.