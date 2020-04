Die Fischzüchter aus der Region Heilbronn-Franken verzeichnen kurz vor Ostern eine große Nachfrage nach frischen Fisch. Die Corona-Bestimmungen sind für viele Betriebe eine besondere Herausforderung.

Lamm und frischer Fisch – das sind die Klassiker der Osterküche. Und so ist auch an diesem Gründonnerstag wieder mächtig viel los ist in den Forellenzuchtanlagen in der Region Heilbronn-Franken – vielleicht sogar mehr als in den Vorjahren.

Mehr Kundenverkehr als in Vorjahren

Bei Hobbyzüchter Volker Häberer aus Ilsfeld-Schozach (Kreis Heilbronn) herrscht Ausnahmezustand. Er erwartet bis Ostersamstag mehr Kundenverkehr als in den Vorjahren, denn:

"Es gibt in diesem Jahr keine Gruppen - sondern nur Einzelbestellungen, so muss ich hier viel mehr Leute durchschleusen, was wegen Corona ein großes Problem ist." Volker Häberer, Forellenzüchter aus Ilsfeld

In der Hobbyzucht bei Volker Häberer aus Ilsfeld-Schozach SWR

Wegen der Corona-Abstandsregelung hat Häberer Absperrbänder und Schilder angebracht, damit die Kunden sich nicht zu nahe kommen.

Auch im Forellenparadies Weinberger in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) bereitet man sich auf viele Kunden vor. Üblicherweise können sie auf der weitläufigen Anlage ihre Forellen selbst aus den Teichen angeln - doch das ist in diesem Jahr nicht möglich. Auch der Biergarten und das Restaurant bleiben geschlossen.