Fischdiebe haben rund 300 Forellen aus einem Teich zwischen Sulzdorf und Buch (Kreis Schwäbisch Hall) gestohlen. Bereits am vergangenen Freitag wurden zwei Personen dabei aufgeschreckt, als sie verbotenerweise in dem Fischteich angelten, sie konnten jedoch flüchten, so die Polizei. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.