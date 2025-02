Am Dienstagvormittag wurde in Forchtenberg eine Gemeinschaftspraxis durchsucht. Laut Staatsanwaltschaft wird wegen des Verdachts auf Betrug ermittelt.

Wie die Staatsanwaltschaft auf SWR-Anfrage bestätigt, wird gegen eine Arztpraxis in Forchtenberg (Hohenlohekreis) wegen des Verdachts auf Betrug ermittelt. Am Dienstagvormittag wurden deshalb unter anderem auch die Praxisräume von der Polizei durchsucht.

Zwei Durchsuchungen in Forchtenberg

Genauer geht es in dem Ermittlungsverfahren laut Staatsanwaltschaft um möglichen Computerbetrug. So könnten ärztliche Leistungen zwar abgerechnet, aber nie erbracht worden sein. In dem Zusammenhang mit den Ermittlungen gab es dann am Dienstag gleich zwei Durchsuchungen. Zum einen in der Gemeinschaftspraxis und auch in einem Privathaus. Jetzt müssen die gesicherten Spuren und Beweismittel ausgewertet werden. Das kann einige Zeit dauern. Weitere Details zu dem Fall gibt es bisher nicht.