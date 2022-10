Am Samstag stehen die Schwäbisch Hall Unicorns im German Bowl, im Finale um die deutsche Football-Meisterschaft. Zum zehnten Mal. Auch der Nachwuchs ist begeistert.

Dass die Schwäbisch Hall Unicorns am 8. Oktober Abends in Frankfurt im German Bowl zum insgesamt zehnten Mal um die deutsche Meisterschaft im Football spielen, hat auch im eigenen Nachwuchs-Internat die Euphorie nochmal gesteigert. "American Football ist die Sportart Nummer Eins in Schwäbisch Hall, das ist was besonderes", stellt Jordan Neuman klar. Der 39-Jährige ist Headcoach der ersten Mannschaft und sportlicher Leiter der "Unicorns Academy", der Nachwuchsschmiede.

Nachwuchs-Internat wird immer größer

Das Nachwuchs-Internat, das Schule und Sport verbindet, gibt es seit 2016. Damals waren 20 junge Sportler in den Räumen beim evangelischen Schulzentrum in Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) untergebracht. Aktuell sind es 48 - und bis zu 60 könnten es werden, heißt es. Die Academy ist laut dem US-Amerikaner Jordan Neuman sehr wichtig für die Entwicklung der Spieler.

Football statt Fußball

Eines der Akademie-Mitglieder ist der 18-jährige Luis Bauer. Wie alle anderen träumt auch er von College-Football in den USA oder der Profiliga NFL, um einmal von dem Sport leben zu können. Die Verdienstmöglichkeiten werden laut dem Nachwuchstalent auch hierzulande immer besser. Fußball sei nie seine Leidenschaft gewesen. Als er dagegen einmal beim USA-Aufenthalt einen Football in die Hand bekam, war es um ihn geschehen, so Bauer.

Erst Schule, dann Football

Die Begeisterung für Football ist auch bei Noel Portnjagin riesengroß. Der 19-Jährige ist fast zwei Meter groß, Junioren-Nationalspieler und als sogenannter "Blocker" auch bei der ersten Mannschaft der Unicorns dabei. Insgesamt haben es aktuell fünf Spieler aus dem eigenen Internat in den Bundesliga-Kader geschafft.

Der 17-jährige Justus Seelig will auch bald dabei sein. "Wir stecken extrem gerne die viele Arbeit rein, um besser zu werden", sagt er. "In der Früh in die Schule und danach zum Training, das ist für mich perfekt", so Seelig.

Spannkraft auch in der Schule

Die Zusammenarbeit zwischen den Unicorns und der Schule in Michelbach sei ein Erfolgsmodell, sagt Schulleiter Ralph Gruber. Finanziell helfen dabei Sponsoren und auch ein Förderverein. Die Familien, die ihre Kinder in die Academy schicken, müssen Monatsbeiträge von bis zu rund 1.000 Euro zahlen. Die Jungs im Internat entwickeln laut Gruber auf dem Weg zum Abitur den gleichen Ehrgeiz wie beim Sport.

Die Football-Nachwuchsschmiede der Schwäbisch Hall Unicorns ist ein Erfolgsmodell. SWR

Um sie nach dem Abitur in der Region zu halten, werde versucht, die Jungs an Unternehmen zu vermitteln, um dort ein duales Studium beginnen zu können. Damit sie in Schwäbisch Hall weiter Football spielen können, falls es nicht doch in den USA für sie weitergeht.

Alle nach Frankfurt

Am 8. Oktober werden jedenfalls alle aus dem Internat in Michelbach an der Bilz nach Frankfurt zum Endspiel um die deutsche Meisterschaft fahren. Entweder als Spieler, Helfer oder Fan der Schwäbisch Hall Unicorns. Gegner sind die Potsdam Royals.

"Wir haben eine gute Chance, haben eine sehr gute Mannschaft, aber es wird auf jeden Fall ein hartes Spiel."

Headcoach Jordan Neuman rechnet mit einem spannenden Spiel, das beide Teams gewinnen können. Viermal haben die Unicorns in ihrer Vereinsgeschichte den German Bowl schon gewonnen, im vergangenen Jahr waren sie Zweiter.