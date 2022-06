Zuschlag für Football Europacup-Finale bei Unicorns

per Mail teilen

Das Football Europacup-Finale wird dieses Jahr in Schwäbisch Hall ausgetragen. Die Unicorns bekamen den Zuschlag für die Ausrichtung am 25. Juni. Gegner sind die Parma Panthers aus Italien. "Wir freuen uns riesig, dass wir das Endspiel ausrichten dürfen", sagt die Unicorns-Vorsitzende Nina Wengertsmann. "Für unsere gesamte Helfermannschaft bedeutet das natürlich einen hohen Zusatzaufwand. Aber auch da freuen sich alle darüber und packen mit an! Ich bin mir sicher, dass wir den passenden Rahmen für diesen Bowl schaffen werden."