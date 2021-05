per Mail teilen

Im Juni findet in Kupferzell (Hohenlohekreis) eine weitere Folgeuntersuchung des RKI zu Corona-Langzeitfolgen statt. Im Fokus stehen die Antikörper von bereits Genesenen.

Mit der Folgeuntersuchung des Robert-Koch-Instituts sollen weitere Erkenntnisse zum Coronavirus gesammelt werden. Im Mittelpunkt steht Long-Covid, also die Frage, wie sich das Virus noch nach längerer Zeit auf den menschlichen Körper auswirkt. Kupferzell bietet sich als einer der ersten größeren Hotspots in Deutschland gut für eine solche Untersuchung an, heißt es.

RKI misst Entwicklung der Immunabwehr und Antikörperkonzentration

Für die Wissenschaft seien neben den Corona-Langzeitfolgen vor allem auch die Fragen nach der Immunabwehr und der Konzentration von Antikörpern enorm wichtig. Daher wird bei der inzwischen dritten Untersuchung auch an der sogenannten zellulären Immunität gegen das Corona-Virus geforscht.

"Wir freuen uns, das RKI erneut im Hohenlohekreis begrüßen zu dürfen und unterstützen natürlich sehr gerne. Wir hoffen, dass durch die Untersuchungen neue Erkenntnisse über das Virus gewonnen werden können." Dr. Matthias Neth, Landrat Hohenlohekreis

Außerdem soll festgestellt werden, wie viele Antikörper Genesene nach wie langer Zeit noch im Blut haben - sprich die zeitabhängige Nachweisbarkeit von Antikörpern.

Einst Corona-Infizierte erneut angeschrieben

Zu den Folgeuntersuchungen vom 14. bis 28. Juni wurden die Teilnehmer der letzten beiden Untersuchungen nochmals postalisch eingeladen. Eine Zusage erfolgt freiwillig. Die Teilnehmer sollen befragt werden, einige Ausgewählte sollen außerdem eine Blutprobe, eben zur Untersuchung der Antikörper und der Immunabwehr abgeben.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich wie bei den Untersuchungen im vergangenen Jahr viele der ausgewählten Kupferzellerinnen und Kupferzeller beteiligen werden." Christoph Spieles, Bürgermeister Kupferzell

Medibusse des RKI kommen nach Kupferzell

Für die Studie werden wieder zwei Medibusse eingesetzt. Diese machen Halt an der Kupferzeller Carl-Julius-Weber-Halle. Die Untersuchungen laufen vom 14. bis 28. Juni.

Das Robert-Koch-Institut führte bereits zwei Untersuchungen für seine Studien vor Ort in Kupferzell durch. Von Mai bis Juni vergangenen Jahres wurden mehr als 2.200 Einwohner untersucht und befragt. Dabei ging es um die Corona-Dunkelziffer. Ein Ergebnis damals: Fast acht Prozent der Kupferzeller hatten Corona, fast vier Mal mehr, als vorher bekannt.

Auch im Oktober waren die Mitarbeiter des RKI wieder für ein paar Tage vor Ort, um Blutproben zu entnehmen. An der Folgestudie nahmen ausschließlich Menschen teil, die mit dem Coronavirus infiziert waren und bereits an der ersten Studie in Kupferzell teilgenommen hatten.