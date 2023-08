Förster in Eppingen: Regen hat den Wäldern nur bedingt geholfen

Der Regen ist gut für die Natur, denkt man sich. Den Wäldern hilft der Regen aber nur bedingt, sagt ein Förster. Beim Kampf gegen den Borkenkäfer ist er sogar ein Hindernis.

Der Regen der vergangenen Tage hat den Wäldern im Kreis Heilbronn nur bedingt geholfen. Das sagt Förster Jochen Rüb. Er ist zuständig für das Revier "Birkenwald" im nördlichen Teil des Stadtwaldes Eppingen (Kreis Heilbronn).

Regen half nur jungen Laubbäumen

Die Stimmung sei zweigeteilt, erzählt er: Den jungen Laubbäumen habe der Regen geholfen. Deren Wurzeln sind nämlich noch nicht so tief. An den Wurzeln der älteren Bäume ist der Regen laut Rüb bis jetzt nicht angekommen. Gräbt man einen halben Meter tief, ist es trocken. Die Abkühlung durch den Regen helfe der Pflanzenwelt aber durchaus, etwa der Buche.

Borkenkäfer war zu stark

Den angeschlagenen Nadelbäumen hat der Regen nicht mehr geholfen. Die Fichten etwa waren nach der sechswöchigen Trockenheit nicht in der Lage, sich so zu regenerieren, dass sie den massiven Borkenkäferbefall hätten abwehren können. Gesunde Bäume können nämlich klebrigen und giftigen Harzfluss absondern, um den Käfer abzuschrecken. Förster Jochen Rüb mutmaßt aber, dass auch frühere Regenfälle nicht mehr geholfen hätten. Dazu waren in diesem Jahr einfach zu viele Käfer unterwegs.

Nässe behindert Waldarbeiten

Derzeit läuft die Aufarbeitung der vom Käfer betroffenen Bäume. Die müssen so schnell wie möglich aus dem Wald, damit sich der Borkenkäfer nicht noch weiter verbreitet. Es seien Massen an Holz, die sich vorher keiner habe ausrechnen können, so Rüb. Tausende von Festmetern Holz seien in einzelnen Revieren im ganzen Kreis Heilbronn betroffen. Durch den starken Regen sei die Beseitigung der Bäume aktuell besonders schwierig, weil die schweren Maschinen auf den nassen Böden einsinken oder sogar stecken bleiben.

Der anhaltende Regen in den vergangenen Wochen hat dem Wald im Raum Heilbronn zu schaffen gemacht - ebenso der Borkenkäfer. Pressestelle Forstamt Landratsamt Heilbronn

Die Holzvermarktung mache derzeit große Probleme. Sämtliche Sägewerke oder Hackschnitzelhersteller seien bis unters Dach gefüllt, manche müssten das Holz bereits auslagern.

"Wir wissen nicht mehr wohin mit dem Holz."

In den kommenden Tagen soll es wieder etwas wärmer werden. Das mache dem Wald erst einmal nicht viel aus, solange die Temperaturen nicht an die 35 Grad heranreichen, sagt Förster Jochen Rüb.