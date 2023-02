per Mail teilen

Oft gibt es Beschwerden über eine schlechte Anbindung auf dem Land. Das stört Pendler, aber auch den Tourismus. Der Förderverein Nebenbahn will das ändern.

Der Förderverein Nebenbahn Blaufelden - Gerabronn - Langenburg fordert die Westfrankenbahn auf, auf der Strecke Crailsheim - Schrozberg den Wochenendverkehr wieder aufzunehmen. Keine Züge am Wochenende, das schade dem Tourismus, sagt Marc Müller vom Förderverein (Kreis Schwäbisch Hall). Schließlich seien an den Wochenenden vor allem im Sommer hunderte Radfahrer im Taubertal unterwegs. Deshalb plädiert der Förderverein darauf, die Strecke Crailsheim - Schrozberg wieder am Wochenende zu befahren. Und da die Busse keine Räder mitnehmen, sei die Verbindung aus Süden abgeschnitten.

Grund sei Personalmangel

Die Westfrankenbahn nennt Personalmangel in den Stellwerken als Grund, warum sie den Wochenendbetrieb eingestellt hat. Am Samstagvormittag um 10:00 Uhr plant der Förderverein Nebenbahn eine Diskussionsveranstaltung im Kulturbahnhof Gerabronn.