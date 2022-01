Pilotparkhaus mit E-Ladestationen gefördert

per Mail teilen

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wird heute Fördermittel für spezielle Parkhäuser, sogenannte E-Quartierhubs, vergeben und die Projekte vorstellen. Darunter ist auch ein geplantes Parkhaus im Heilbronner Stadtquartier Neckarbogen. Insgesamt 3,3 Millionen Euro investiert das Verkehrsministerium in den Auf- und Ausbau dieser speziellen Parkhäuser. Ein Großteil der Parkflächen soll mit E-Ladestationen ausgestattet werden. Hinzu kommen verschiedene öffentliche Mobilitätsangebote, wie Sharing-Fahrzeuge und Pedelec-Verleihstationen. Ziel sei es, das Verkehrsaufkommen in den Städten zu reduzieren und mehr E-Fahrzeuge auf die Straße zu bekommen. Erste Pilotprojekte starten in Heilbronn, Stuttgart und Ulm.