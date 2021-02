Mit einer Finanzspritze des Bundes sollen zahlreiche Bahnhöfe in den kommenden Jahren modernisiert und umgebaut werden. In der Region Heilbronn-Franken gehören unter anderem der Hauptbahnhof Heilbronn und der Bahnhof in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) zum neuen Programm. Am Heilbronner Hauptbahnhof soll Geld in die Modernisierung des Empfangsgebäudes investiert werden, am Bahnhof Neckarsulm in den barrierefreien Umbau. Laut Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geht es um Gesamtinvestitionen von mehr als fünf Milliarden Euro in über 3.000 Bahnhöfe. Sie sollen in den kommenden Jahren attraktiver gemacht werden. Moderne, saubere und barrierefreie Bahnhöfe laden laut Scheuer dazu ein, auf die Bahn umzusteigen.