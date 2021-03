per Mail teilen

Eine Gruppe junger Informatiker aus Heilbronn hat sich gesagt, Baden-Württembergs Schulen brauchen endlich eine funktionierende Lernplattform für alle. Und sie soll möglichst einfach sein. Sie haben sofort losgelegt und entwickelt - mit Erfolg: Heute startet ein landesweites Pilotprojekt an 150 Förderschulen, denn die Schülerinnen und Schüler dort brauchen leicht bedienbare Lösungen. Zum Beispiel an einer Schule für Sehbehinderte in Heilbronn.