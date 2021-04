per Mail teilen

Zwei Unternehmen aus der Region Heilbronn-Franken erhalten in der 16. Auswahlrunde des Landesprogrammes "Spitze auf dem Land" Fördergelder: Die Max Dörr GmbH aus Gemmingen (Kreis Heilbronn) und die AFS Airfilter Systems GmbH in Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall). Insgesamt fördert das Land in dieser Runde neun Unternehmen im ländlichen Raum mit 3,6 Millionen Euro.