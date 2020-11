per Mail teilen

An einer Tankstelle in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist am späten Samstagabend aus einem Lkw Flüssiggas ausgetreten. Weil Explosionsgefahr bestand, wurde laut Polizei der Bereich abgesperrt. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Absperrventile des Tanks konnten abgedreht werden, anschließend wurde der Lkw abgeschleppt.