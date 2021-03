per Mail teilen

Die ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe im Main-Tauber-Kreis will sich mit zwei Mitmachaktionen an der internationalen Woche gegen Rassismus beteiligen. Zum einen sollen Aufkleber und Magnete fotografiert und in sozialen Medien geteilt werden, zum anderen sollen Kunstwerke zum Thema entstehen, die dann öffentlich ausgestellt werden.