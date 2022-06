In Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) hofft Amir Khoja Sediqi weiter auf die Rettung seiner Familienangehörigen aus Afghanistan. Ihnen droht in Kabul der Tod.

Seit Wochenbeginn setzen sich Flüchtlingshelfer aus Kirchberg für die Familie von Amir Khoja Sediqi ein. Der in Kirchberg lebende Afghane steht in engem Kontakt mit seiner Familie, die noch immer in Kabul festsitzt. Bisher keine Reaktion vom Auswärtigen Amt Auf seine Anträge habe das Auswärtige Amt bisher nicht reagiert, sagte Sediqi am Freitag dem SWR Studio Heilbronn. Inzwischen hätten seine Verwandten den Flughafen in Kabul verlassen und würden zuhause auf Nachricht aus Deutschland warten. Von den Anschlägen am Flughafen mit vielen Opfern sei seine Familie zum Glück weit genug entfernt gewesen. Aber die Situation dort vor Ort sei schrecklich. Sediqi setze weiterhin alles daran, seine Angehörigen aus Afghanistan ausfliegen zu lassen - wenn die Taliban kämen, dann sei das der Tod für seine Familie, sagte er. Sie seien Ortskräfte und hätten für die Internationale Friedenstruppe ISAF gearbeitet. Um ausreisen zu können, bräuchten sie Dokumente, um die Arbeit für die ISAF nachweisen zu können. Video herunterladen (6,8 MB | MP4)