Flucht vor Ukraine-Krieg: Heilbronn sieht sich gut vorbereitet

In Europa ist Krieg. Auch in Deutschland könnten Ukrainer Sicherheit suchen. Bis Geflüchtete in Heilbronn-Franken ankommen könnten, dürfte es aber noch Wochen dauern, glaubt der zuständige Heilbronner Amtsleiter.

In Heilbronn kümmert sich unter anderem Achim Bocher, Leiter des Amts für Familie, Jugend und Senioren, um die Unterbringung von Geflüchteten. Er sieht die Stadt gut vorbereitet. Sicherheit und Schutz für Flüchtlinge Brennende Militäranlagen, russische Panzer, Häuser in Trümmern und Menschen, die in Eile versuchen, sich in Sicherheit zu bringen: Diese Bilder aus der Ukraine gehen um die Welt. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat die Nachbarländer der Ukraine aufgerufen, die Grenzen offen zu halten für Menschen, die Sicherheit und Schutz suchen. Flammen und Rauch steigen aus den Trümmern eines Privathauses nach russischem Beschuss außerhalb der ukrainischen Hauptstadt auf dpa Bildfunk picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/AP | Efrem Lukatsky Weitere Entwicklung ungewiss Wie viele Menschen aus der Ukraine in der nächsten Zeit in Deutschland Schutz vor dem Krieg suchen könnten, kann derzeit niemand mit Sicherheit sagen. In zahlreichen Städten in Baden-Württemberg haben bereits Menschen gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine demonstriert dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Matthias Balk Integrationshelfer in Heilbronn Heilbronn habe seit Jahren ein bewährtes System mit vielen dezentralen Unterbringungen und Wohnungen und mit einem gut ausgebauten System von Integrationshelfern, sagte Bocher dem SWR. "Insofern wären eine größere Anzahl an Flüchtlingen aus der Ukraine zwar eine Herausforderung - aber eine Herausforderung, die wir bewältigen können", sagte Bocher. "Krieg bringt immer Leid und Elend mit sich." Ankunft in Deutschland dürfte noch dauern Bocher geht davon aus, dass noch mehrere Wochen vergehen dürften, bis mögliche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine tatsächlich in Heilbronn ankommen könnten. Auch die Mitarbeitern des Landratsamts Heilbronn machen die Geschehnisse betroffen. "Wir beobachten das Geschehen mit Sorge und rechnen mit einer Zunahme an Menschen auf der Flucht", sagte eine Sprecherin des Landratsamts Heilbronn dem SWR. Wie werden Flüchtlinge in Deutschland verteilt? Geflüchtete werden in Deutschland nach dem sogenannten Königssteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Baden-Württemberg nimmt nach diesem Schlüssel etwa 13 Prozent der Flüchtlinge bundesweit auf. Anschließend erfolge nach demselben Schlüssel die Verteilung auf die Stadt- und Landkreise, so Bocher. Dabei nehme Heilbronn etwa 1,3 Prozent der Flüchtlinge auf, die nach Baden-Württemberg kommen. Womit Heilbronn für 2022 rechnet Unabhängig von dem Krieg in der Ukraine ist die Zahl der Menschen, die nach Deutschland kamen, in der zweiten Jahreshälfte 2021 gegenüber der ersten Jahreshälfte gestiegen. "Deshalb bereiten wir uns durch die Anmietung von zusätzlichen Wohnungen und Personalgewinnung für die Flüchtlingsverwaltung darauf vor, Menschen aufzunehmen", sagte Bocher. Für 2022 ging die Stadt Heilbronn bislang davon aus, dass sie über das Jahr verteilt etwa 360 Menschen neu aufnehmen wird. Im Kreis Heilbronn sind derzeit noch knapp 120 freie Plätze in den Bestandsunterkünften frei, wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilte. Ab März stehen demnach weitere Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung. "Parallel läuft die Suche nach weiteren Unterbringsungsmöglichkeiten weiter", sagte eine Sprecherin des Landratsamts. Für Vorbereitungen noch zu früh Aus den weiteren Landkreisen in Heilbronn-Franken hieß es am Donnerstagnachmittag weitgehend, dass es für Vorbereitungen zu möglichen Geflüchteten aus der Ukraine noch zu früh sei. Russische Panzer sind in der Ukraine auf dem Vormarsch. imago images IMAGO / SNA Aufenthaltsrecht für Ukrainer Ukrainische Staatsbürger mit biometrischen Ausweis können visafrei nach Deutschland einreisen und haben dann ein Aufenthaltsrecht für 90 Tage. Über den künftigen Status möglicher ukrainischer Kriegsflüchtlinge in der Europäischen Union werde man sich in der EU abstimmen, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). "In der Praxis scheitert die Einreise aber häufig an der Voraussetzung eines biometrischen Reisepasses", sagte die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger (Linke). Diese formale Voraussetzung, die nicht einmal die Hälfte der Ukrainer erfüllten, müsse umgehend ausgesetzt werden.