In Schwäbisch Hall haben Mitarbeiter einer Firma beim Entladen eines Lkw fünf Flüchtlinge entdeckt. Bereits vergangenes Wochenende gab es Fälle in Bad Rappenau.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, waren die Männer den Mitarbeitern der Firma in Schwäbisch Hall bereits am Mittwoch nach dem Öffnen der Ladetüren entgegengekommen. Es handele sich vermutlich um afghanische Staatsangehörige. Wie und wann sie auf die Ladefläche, die am Grenzübergang verplombt wurde, gelangt sind, sei bislang unklar. Die Männer wurden in eine Landeserstaufnahmestelle gebracht.

Durch Klopfgeräusche bemerkbar gemacht

Erst vergangenes Wochenende befreite die Polizei auf einem Parkplatz bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) an zwei Tagen jeweils sechs Flüchtlinge aus einem Lastwagen.

Am Samstag hatte ein bulgarischer Lastwagenfahrer bemerkt, dass sein Auflieger schwankte. Auch einen Tag später holte die Polizei die Flüchtlinge aus einem verplombten Lastwagen. Sie hätten sich durch Klopfgeräusche bemerkbar gemacht, hieß es. Da ein Teil der Menschen minderjährig war, wurden sie dem Jugendamt übergeben, die Übrigen kamen ebenfalls in eine Landeserstaufnahmeeinrichtung.