Ein Jahr Angriff auf die Ukraine: So ist die Situation in Weinsberg

per Mail teilen

Die Stadt Weinsberg (Kreis Heilbronn) kann zurzeit alle Geflüchteten unterbringen - doch die Umstände seien alles andere als ideal, heißt es. Weiterhin werden Unterkünfte gesucht.

Eine Situation, die wenig Privatsphäre zulässt: In Weinsberg (Kreis Heilbronn) leben weiterhin mehrere ukrainische Familien in einer Turnhalle zusammen, derzeit sind es 13 Personen. Und am Montag zögen noch fünf weitere Personen dazu, heißt es. Die Stadt sucht deshalb dringend Wohnraum. Vor einem Jahr hätte es unter der Weinsberger Bevölkerung eine große Hilfsbereitschaft gegeben, berichtet ein Sprecher der Stadt. Die Menschen hätten viele ukrainische Familien zu Hause aufgenommen oder leerstehenden Wohnraum angeboten. Doch nun seien die eigenen Sorgen, beispielsweise um die Inflation, wieder größer geworden.

Geflüchtete aus anderen Ländern wohnen in Containerunterkunft

In Weinsberg stehen seit Anfang des Jahres außerdem einfache Containerunterkünfte. Mittlerweile sind dort mehrere Familien, aber auch Alleinreisende aus Syrien und anderen Ländern untergebracht. Der Sprecher erklärte gegenüber dem SWR, die Kinder sprächen dort sehr gut Deutsch, da sie schon länger in Deutschland lebten. Zuvor waren sie vom Landkreis untergebracht worden. Jetzt entwickle sich hier eine Gemeinschaft, so der Sprecher. Nicht alles laufe rund, aber durch eigenes Personal und Ehrenamtliche gebe es bei Problemen immer schnell einen Ansprechpartner.

Außerdem sagt er, es werde für einen Geflüchteten im Rollstuhl und seine schwangere Frau dringend eine barrierefreie Wohnung gesucht.