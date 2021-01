Auf einem Autobahnparkplatz bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) hat die Polizei am Samstagnachmittag im Auflieger eines Lastwagens sechs Flüchtlinge aus Afghanistan aufgegriffen. Zuvor ließ der Fahrer die Beamten rufen.

Während einer Pause auf dem Parkplatz habe der bulgarische Lastwagenfahrer bemerkt, dass sein Auflieger schwankte. Er konnte es sich nicht erklären, da der Laderaum verplombt war. Durch einen anderen Lastwagenfahrer habe er die Polizei verständigen lassen, heißt es in einer Mitteilung.

Polizisten öffnen Plomben

Die Streifenwagenbesatzungen hätten die Plomben geöffnet und in dem Raum sechs männliche Personen entdeckt. Es stellte sich heraus, dass sie zwischen 15 und 21 Jahre alt waren. Drei Tage zuvor waren sie in Rumänien in den Anhänger gestiegen. Erschöpft seien die Flüchtlinge gewesen, hätten Hunger und Durst gehabt.

Feuerwehr Heilbronn versorgt die Menschen

Die Feuerwehr Heilbronn habe sie mit Getränken versorgt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden zwei der Personen dem Jugendamt überstellt, sie hatten ihr Alter mit 15 und 16 Jahren angegeben. Vier kamen in die Landeserstaufnahmeeinrichtung nach Karlsruhe.

Kein Einzelfall

Der Fall vom Samstag ist nur einer von mehreren in jüngster Zeit. So wurden am Vortag auf einem Rasthof bei Appenweier (Ortenaukreis) ebenfalls sechs Flüchtlinge aus Afghanistan im Laderaum eines Lastwagens aufgegriffen. Laut Polizei hatten sie sich durch Klopfen bemerkbar gemacht. Der Fahrer gab an, von Rumänien gekommen zu sein.

Flüchtlinge wollten nach Frankreich

Am 18. Januar entdeckten Polizisten auf einem Autobahnparkplatz bei Heusweiler im Saarland fünf Menschen aus Afghanistan in einem Lastwagen. Dort hatte ein Mann beobachtet, wie der Fahrer in den Anhänger gesprochen hat. Ziel der fünf Flüchtlinge sei Frankreich gewesen, meldete die Polizei weiter.