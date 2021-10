Beim Entladen eines Lastwagens auf einem Firmengelände in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind am Donnerstag fünf Flüchtlinge entdeckt worden. Der Lkw war vor wenigen Tagen in Rumänien beladen worden. Die Männer gaben an, nach Frankreich zu wollen. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei nicht mit.