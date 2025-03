per Mail teilen

Ein Flüchtling, der in Kirchardt immer wieder randaliert und Schüler und Nachbarn bedroht hat, ist ausgereist. Wie es heißt, hat er Deutschland freiwillig verlassen.

Die Menschen in Kirchardt (Kreis Heilbronn) sind erleichtert: Denn seit Jahren verbreitete ein geflüchteter Mann aus Syrien Angst und Schrecken in dem kleinen Ort. Immer wieder soll er Kinder und Erwachsene verängstigt haben, heißt es. Jetzt ist er in sein Heimatland ausgereist. Das berichtet die "Heilbronner Stimme" .

Angst in Kirchardt groß: Geflüchteter mit Messer rumgelaufen

Der Mann soll psychisch krank sein, heißt es. Mehrfach sei er in Behandlung gewesen. Im Kirchardter Teilort Berwangen hatte er wiederholt Grundschülerinnen und Grundschüler bedroht. Außerdem war er Nachbarn der Flüchtlingsunterkunft angegangen oder lief sogar mit einem gezückten Messer herum - unter anderem auch kurz vor Weihnachten in einer Kirche. In seiner Unterkunft hatte er mehrfach randaliert.

Am Freitag, so heißt es in dem Bericht weiter, habe er Deutschland nun aber verlassen. Freiwillig sei er vom Berliner Flughafen aus zurück nach Syrien geflogen. Erleichtert sei man, sagte Bürgermeister Gerd Kreiter. Der Geflüchtete sei 2018 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling ins Land gekommen. Seitdem rief er immer wieder die Polizei auf den Plan.