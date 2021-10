per Mail teilen

Ein 37 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstag auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Eppingen-Kleingartach (Kreis Heilbronn) mehrerer Autofahrer gefährdet und schließlich einen Streifenwagen gerammt. Anschließend fuhr er davon, am Polizeiauto entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro, die Polizei sucht Zeugen.