per Mail teilen

Der Flohmarkt auf der Theresienwiese in Heilbronn wurde am Samstagnachmittag vorzeitig geschlossen. Grund waren zu viele Besucher, weshalb Abstandsregeln nicht eingehalten wurden.

Der regelmäßige Flohmarkt auf der Theresienwiese in Heilbronn musste früher als geplant die Eingänge schließen. Zu viele Menschen waren auf dem Gelände, sie konnten Abstände nicht einhalten, so die Polizei. Rund eineinhalb Stunden vor dem offiziellen Ende war deshalb am Samstag bereits Schluss.

Mehrere uneinsichtige Besucher

Nachdem der Einlass gestoppt wurde, bildeten sich auch eine Stunde vor offiziellem Ende noch Schlangen vor dem Eingang. Einige Besucher wollten die Schließung nicht akzeptieren. Teilweise wurde mit Ausreden versucht, noch auf das Gelände zu kommen. Das Gelände hingegen wurde nicht vorzeitig geräumt, auch um eine Beunruhigung der Anwesenden zu vermeiden, so die Polizei. Mehrere Polizeistreifen waren vor Ort. Wie viele Besucher auf dem Gelände waren, konnte die Polizei am Samstagnachmittag noch nicht sagen.

Flohmarkt auf der Theresienwiese in Heilbronn SWR SWR

Maskenpflicht auf dem Flohmarkt

An den Eingängen wurde mehrfach auf die geltende Maskenpflicht der Besucher hingewiesen. Augenscheinlich wurde diese auch überwiegend eingehalten, einige Besucher trugen sie jedoch unter der Nase. Ob oder wie viele Verstöße es gegeben hat, konnte die Polizei am Samstagnachmittag noch nicht sagen.