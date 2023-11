Viele Handwerksbetriebe leiden unter Fachkräftemangel. Die regionale Fleischerinnung will Bewerberinnen un Bewerber aus Indien einfliegen lassen, um Personallücken zu schließen.

Über ein landesweites Projekt sollen 20 Auszubildende aus Indien eingeflogen und ab dem kommenden Sommer in Heilbronn-Franken ausgebildet werden. Die Fleischerinnung Heilbronn-Hohenlohe-Schwäbisch Hall will so dem Mangel an Auszubildenden begegnen.

Azubis brauchen mittleres Sprachniveau

Für eine Arbeitserlaubnis müssen die Bewerberinnen und Bewerber ein mittleres Sprachniveau nachweisen und sich in einfachen Situationen ausdrücken können. Berufserfahrung im Metzgerhandwerk ist dagegen keine Voraussetzung. Nach Auskunft der Innung seien für die 20 indischen Azubis bereits Ausbildungsbetriebe gefunden. Damit die eingeflogenen Nachwuchsmetzgerinnen und -metzger stets einen Ansprechpartner haben, kommen nur Betriebe in Frage, die mindestens zwei Auszubildende aufnehmen können.

Große Personalnot

Mittlerweile hätten sich weitere Betriebe gemeldet, die auch noch gerne indische Azubis aufgenommen hätten. Wie Harald Hohl, der Obermeister der regionalen Fleischerinnung sagte, sei die Personalnot derzeit "richtig groß". Der Fleischerinnung zufolge bleiben in der Region im aktuellen Ausbildungsjahr rund 30 Ausbildungsstellen unbesetzt.