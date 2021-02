Der Unmut über das beschlossene Ende der Fleischer-Klasse an der Beruflichen Schule in Bad Mergentheim ist im Main-Tauber-Kreis ungebrochen. Jetzt hat sich die Fleischer- und Bäckerinnung mit einem offenen Brief erneut an Kultusministerin Eisenmann gewandt. Die Unterzeichner befürchten ein weiteres Sterben der traditionellen Fleischerfachgeschäfte, wenn im Kreis keine Ausbildung mehr möglich ist. Auch das Bäckerhandwerk könnte betroffen sein, weil die beiden Fachbereiche teilweise zusammen unterrichtet wurden. Im Herbst hatte eine Abordnung des Kreises fast 4.000 Unterschriften persönlich an die Ministerin übergeben und eine Petition eingereicht, über die noch nicht entschieden ist.