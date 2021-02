Der Unmut über das beschlossene Ende der Fleischer-Klasse an der Beruflichen Schule in Bad Mergentheim ist im Main-Tauber-Kreis ungebrochen.

Jetzt hat sich die Fleischer- und Bäckerinnung mit einem offenen Brief erneut an Kultusministerin Eisenmann (CDU) gewandt. Der Frust sitzt tief, sagen die Unterzeichner des Schreibens, die sich seit langem für den Erhalt der Fleischerbeschulung in der Kurstadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) einsetzen und im Herbst eine Liste mit fast 4.000 Unterschriften persönlich an Ministerin Eisenmann übergeben hatten.

Über Petition noch nicht entschieden

Keine Schule, keine Ausbildung und das Sterben der traditionellen Fleischerfachgeschäfte gehe weiter, so die Befürchtung. Ohne die Azubis im Fleischerhandwerk könnte auch der Ausbildungszweig der Bäcker in der Bio-Musterregion schon bald keine Zukunft mehr haben. Von Ministerin Eisenmann fordern sie eine persönliche Nachricht, eine Erklärung für den Beschluss. Darüber hinaus verweisen sie auf die Petition, die sie eingereicht haben und über die noch nicht entscheiden ist.