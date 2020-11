In den Corona-Schwerpunktpraxen herrscht hoher Durchlauf unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Dort werden alle Patienten untersucht, die Erkältungssymptome haben oder Reiserückkehrer sind – alle, bei denen die Gefahr besteht, dass sie das Virus in sich tragen. Sie müssen getrennt untersucht werden von allen anderen, die sich zum Beispiel nur den Knöchel verstaucht haben. In Flein im Landkreis Heilbronn hat das medizinische Versorgungszentrum sich auf zwei Praxen aufgeteilt. Bis zu hundert Patienten müssen an einem Vormittag untersucht werden.