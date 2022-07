Flaggentag gegen Atomwaffen

Die Städte Heilbronn, Schwäbisch Hall und Künzelsau (Hohenlohekreis) beteiligen sich am heutigen Flaggentag des internationalen Netzwerkes "Bürgermeister für den Frieden". Durch das Hissen der Flagge des Netzwerkes wollen sie gemeinsam mit vielen anderen Städten in Deutschland ein Zeichen gegen Atomwaffen und für den Frieden setzen. In diesem Jahr steht der Flaggentag im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine sei die europäische Sicherheitsordnung zerstört worden und die atomare Bedrohung so präsent wie lange nicht mehr, heißt es in einer Mitteilung. Vor diesem Hintergrund fand in Wien im Juni die erste Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrages statt. Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet.