Die Stadt Schwäbisch Hall beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder am heutigen Flaggentag des internationalen Netzwerkes "Bürgermeister für den Frieden". Durch das Hissen der Flagge des Netzwerkes will sie gemeinsam mit vielen anderen Städten in Deutschland ein Zeichen gegen Atomwaffen setzen. In diesem Jahr steht der im Januar in Kraft getretene Atomwaffenverbotsvertrag im Fokus des Flaggentages. Die Atommächte haben den Vertrag nicht unterzeichnet, und auch Deutschland ist dem Verbotsvertrag bislang nicht beigetreten. Weltweit appellieren die Mayors for Peace daher an ihre jeweiligen Staaten, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen. Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet.