Am Samstagabend hat ein Jogger zwischen Unterscheffach und Reinsberg (Kreis Schwäbisch Hall) Glut und kleine Flammen in einem Waldabschnitt festgestellt. Der Brand in einem Bereich von ca. 20 Quadratmetern konnte durch die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften ausrückte, gelöscht werden. Brandursache war vermutlich durch den Wind angefachte kalte Asche, so die Polizei. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Sachschaden verhindert werden.