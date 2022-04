Fischverkauf auf dem Heilbronner Wochenmarkt boomt zu Karfreitag

In der Karwoche ist Fisch auf dem Wochenmarkt Heilbronn begehrt. Ohne den Verkauf hätte die Corona-Pandemie für die Gastronomen-Familie Seybold generell gravierende Folgen gehabt.

Der Andrang am Fisch-Stand auf dem Heilbronner Wochenmarkt von Familie Seybold aus Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) ist groß - wie jedes Jahr zu Karfreitag.

Karwoche übertrifft sogar das Weihnachtsgeschäft

Auch zu Weihnachten laufe der Stand gut, sagt die Chefin Petra Seybold, das sei aber nichts im Vergleich zur Karwoche. Bis zu 40 Prozent mehr Fisch wird vor Ostern eingekauft. Das reicht vom Lachsfielt über Matjeshering bis hin zu Matjessalat.

Das bestätigen auch die Kunden, die zahlreich vor dem Stand auf dem Wochenmarkt warten. Die 82-jährige Ingeborg Czaeka kommt seit vielen Jahren zwei bis dreimal die Woche zu den Seybolds, um Fisch zu kaufen - natürlich auch für Karfreitag. Die Atmosphäre auf dem Markt: freundlich und familiär. "Ich komm hier nicht nur wegen des guten Fisches her, auch wegen den netten Inhabern", sagt sie.

Ob der Fisch nun aus religiösen Gründen oder schlicht aus Tradition gegessen wird, sei unterschiedlich. Gesprächsthema sei das nicht, erzählt Petra Seybold. Noa Engländer holt Fisch für ihre Großmutter ab. Sie seien Juden, feiern das Pessach-Fest, sie sagt "aber zu Pessach holen wir hier immer Fisch".

Ohne Verkauf wäre Pandemie anders gelaufen

Neben dem Verkauf betreibt Familie Seybold auch ein Restaurant und ein Gästehaus in Lauffen am Neckar. Beim Verkauf zählen sie eher zu den Gewinnern der Pandemie, erzählt Petra Seybold. Der Stand auf dem Wochenmarkt konnte normal geöffnet bleiben und das Geschäft sei keineswegs eingebrochen. "Eigentlich alle, die mit Lebensmitteln zu tun haben, stehen eher auf der Gewinnerseite".

Anders hätte es ausgesehen, wenn die Seybolds nur das Restaurant und das Gästehaus hätten. Dann hätte man sich ein weiteres Standbein suchen müssen, so Petra Seybold. Problematisch sei es noch beim Personal. Seit drei Monaten schalte sie Annoncen, doch der Markt sei wie leergefegt.

Der Verkauf von Fisch hat die Familie Seybold auch durch die Corona-Pandemie gerettet. SWR

"Unser Restaurant, das sonst mittags und abends geöffnet war, können wir aktuell nur mittags öffnen, weil wir nicht genügend Personal haben."

Im Gästehaus bieten die Seybolds vor allem Tagungsräume für Unternehmen und passende Übernachtungsmöglichkeiten an. Jetzt kommen wieder mehr Buchungen rein, dank der gelockerten Corona-Regeln und auch neue Besucher kommen nach Lauffen. "Immer mehr Leute machen Urlaub in Deutschland, das kommt auch bei uns an", so Petra Seybold.