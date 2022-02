Vorarbeiten für Fischtreppe starten

Mit einem Saugbagger werden ab Mittwoch an der Schleuse in Heilbronn-Horkheim Baumwurzeln freigelegt. Am Wasserkraftwerk an der Schleuse Horkheim ist eine Fischaufstiegsanlage geplant. Um diese Anlage möglichst schonend für die Bäume bauen zu können, wird der Baumbestand vorab untersucht und dafür das Wurzelwerk vorübergehend freigelegt. Ein Baumgutachter begleitet die Arbeiten. Mit dem saugenden Spezialbagger wird die Erde um die Wurzeln herum weggesaugt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, der Verkehr wird nicht beeinträchtigt, teilt das Wasserstraßen-Neubauamt in Heidelberg mit.