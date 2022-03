Weikersheimer Tauberphilharmonie: Premiere-Location und Film-Schauplatz

In der Tauberphilharmonie in Weikersheim hat am Samstagabend die Premiere des Films "Bis zum letzten Tropfen" stattgefunden. Auf dem roten Teppich liefen hochkarätige Gäste auf.

Während die Tauberphilharmonie in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) am Samstagabend als Location für die Film-Premiere diente, war sie im Film selbst als Ministerium umfunktioniert worden. Denn der SWR-Investigativ-Film "Bis zum letzten Tropfen" spielt in und um Weikersheim.

Zur Film-Premiere kamen neben Regisseur Daniel Harrig und Schauspieler Sebastian Bezzel, der im Film die Hauptrolle spielt, auch zahlreiche Weikersheimer in die Tauberphilharmonie.

Hochkarätige Gäste wie Schauspieler Sebastian Bezzel (links) waren am Samstagabend zur Film-Premiere von "Bis zum letzten Tropfen" in der Weikersheimer Tauberphilharmonie SWR

Sebastial Bezzel: begeistert von Weikersheim

Sebastian Bezzel sagte bei der Premieren-Veranstaltung im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn, er erinnere sich gerne an die Dreharbeiten in Weikersheim zurück.

"Es war wunderschön, hier in der Gegend zu drehen. Tolle Gegend, tolles Essen, tolle Weine, sehr nette Menschen - war eine super Drehzeit!"

Dreharbeiten waren großes Kino für Weikersheim

Die Weikersheimer waren durch die Dreharbeiten in ihrer Stadt sehr nah dran am Filmgeschehen, erzählen einzelne Bürgerinnen und Bürger. Es sei jetzt besonders spannend, die Orte, an denen sie sonst etwa spazierengehen, nun inszeniert in einem Film zu sehen.

Einige Weikersheimer wirkten sogar in kleineren Komparsenrollen am Film mit, andere hatten in ihren Ferienwohnungen Crew-Mitglieder untergebracht. Das Interesse am Film sei daher besonders groß in Weikersheim, hieß es übereinstimmend.

Regisseur sah Weikersheim als idealen Schauplatz des Films

Die Drehorte in und um Weikersheim - wie der Hof von Volker Breitinger, aber auch der Weikersheimer Marktplatz mit seinem historischen Brunnen - hätten Regisseur Daniel Harrig überzeugt: Für ihn seien das ideale Schauplätze gewesen, um das unterschätzte Problem der Wasserknappheit darzustellen.

Wasserknappheit ist reales Problem

Dass das Thema Wasserknappheit durch den Investigativ-Film an Aufmerksamkeit gewinnt, findet auch Volker Breitinger gut. Auf seinem Hof bei Weikersheim im Taubertal wurden einige Szenen des Films gedreht. Auch im echten Leben spiele die Wasserknappheit auf seinem Hof durchaus eine Rolle, so Breitinger.

"Seit zwei Wochen haben wir auch keinen Regen mehr und das kann sich da hinziehen, dass wir vielleicht die Frühjahrs-Aussaat aussäen und ein Teil davon gar nicht aufläuft, weil es zu trocken ist."

Dem ganzen Film-Team sei die Problematik bei den Dreharbeiten nochmal deutlicher geworden, bestätigte auch Schauspieler Sebastian Bezzel.

TV-Premiere und Public Viewing am Mittwoch

Im Fernsehen wird der Film von Regisseur Daniel Harrich erstmals am kommenden Mittwoch in der ARD um 20:15 Uhr gezeigt, im Rahmen des Schwerpunkts #UnserWasser. In der ARD-Mediathek ist der Film bereits zu finden. Parallel zur Fernsehausstrahlung soll es auch ein Public-Viewing in Weikersheim geben.