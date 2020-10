per Mail teilen

Heilbronn ist immer mal wieder Schauplatz für Filme, auch für den Film "Faustdick". Die Komödie wurde nicht nur am Neckar gedreht, spielt auch hier und wurde vor allem von Heilbronnern gemacht. Am kommenden Mittwoch ist der Film im Open-Air-Kino in Heilbronn noch mal zu sehen. SWR4-Moderator Mathias Grimm hat mit Autor und Regisseur Andreas Kröneck gesprochen.