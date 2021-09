Vandalismus: Erneut landet Teil von Kunstwerk in Heilbronner Neckar

Unbekannte haben am Sonntagabend in Heilbronn ein Kunstwerk der Bildhauerin Christel Lechner in den Neckar geworfen. Es ist nicht das erste Mal, dass eine ihrer Figuren in Heilbronn zu Schaden kam.

Die Bergung der Bruchstücke aus der Wilhelm-Schleuse am ehemaligen Bundesgartenschaugelände (BUGA) sei enorm aufwändig gewesen, so die Polizei. Die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei mussten die Schleuse erst manuell schließen, sodass das Wasser im Kanal steigt, und dann die Figuren abfischen. Diese bestehen zwar zu großen Teilen aus Beton, schwimmen wegen ihres Styroporkerns aber oben. Die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei mussten die Skulptur aus dem Neckar fischen Pressestelle Polizeipräsidium Einsatz Ins Wasser geworfen wurde der "Freischwimmer" aus der Figurengruppe "Duscher". Statt sechs Figuren stehen jetzt also nur noch fünf überlebensgroße Skulpturen am Neckarufer - vom "Freischwimmer" sind nur noch die Füße vorhanden. Ob die Skulptur wiederhergestellt werden könne, sei fraglich. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Die Wasserschutzpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Nur noch die Füße vom "Freischwimmer" sind übrig: Die Skulptur der Bildhauerin Christel Lechner wurde in den Neckar geworfen SWR Schon zuvor landete Kunstwerk im Fluss Bereits im April 2020 war eine andere Figur beschädigt und im Neckar versenkt worden. Die Skulptur wurde wieder restauriert und nach Angaben der Stadt war die Figurengruppe "seit einigen Monaten wieder komplett". Die Künstlerin Christel Lechner aus Witten in Nordrhein-Westfalen ist bekannt für ihre überlebensgroßen Figuren, die Menschen in Alltagssituationen darstellen. Ein Teil ist wieder zerstört worden: Skulpturen der Künstlerin Christel Lechner am Neckar in Heilbronn SWR "Optimisten"-Zwerge in Wertheim gestohlen Auch in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) haben sich Unbekannte an Kunstwerken zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind in der vergangenen Woche zwölf Kunstfiguren von der Tauberbrücke gestohlen worden. Bei den Kleinplastiken handelt es sich um Zwerge mit nach oben gestrecktem, rechten Daumen. Die Figuren werden auch als sogenannte "Optimisten" bezeichnet. Sie waren auf Holzbrettern montiert und wurden teils mitsamt der Bretter entwendet oder von diesen abgerissen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Wertheim. Für Fotos auf Reisen Gartenzwerge in Wertheim: Kunstaktion "Optimisten" gut angelaufen In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) hat die Kunstaktion "Optimisten" von Künstler Ottmar Hörl großen Erfolg. Die Gartenzwerge sollen mit erhobenem Daumen ein Zeichen für Solidarität setzen. mehr...