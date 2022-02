Fieseler Storch aus Hangar entfernt

per Mail teilen

In der Crailsheimer Veranstaltungshalle Hangar (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein umstrittenes Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg jetzt abgehängt worden. Nach der öffentlichen Diskussion um den Flieger aus der NS-Zeit hat jetzt der Besitzer den Fieseler Storch von einer Fachfirma entfernen lassen, teilte die Stadt mit. Er soll nach Zwischenlagerung in einem Museum ausgestellt werden. 17 Jahre lang hing das Flugzeug, dessen Hakenkreuze in Crailsheim mit Folie abgedeckt waren, als Dauerleihgabe im Hangar. Im vergangenen Jahr kaufte die Stadt die Halle und ließ das Flugzeug hängen. Eine Mehrheit des Gemeinderats lehnte einen Antrag, das Sammlerstück zu entfernen, ab.