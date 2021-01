per Mail teilen

Auch in der Region Heilbronn-Franken sehen sich Apotheken für eine erhöhte Nachfrage nach Mund-Nasen-Masken gerüstet. Nach dem jüngsten Beschluss müssen im ÖPNV und in Geschäften mindestens medizinische Masken getragen werden. Engpässe sollte es auch bei FFP2-Masken keine geben.

Selbst wenn, wie schon in Bayern, künftig in Bussen, Bahnen und beim Einkaufen eine FFP2-Maskenpflicht auch in Baden-Württemberg eingeführt würde, gebe es genug Masken. Das bestätigte eine Sprecherin der Landesapothekerkammer dem SWR.

Allein der Heilbronner Apotheker Dieter Harfensteller hat für seine drei Filialen rund 60.000 FFP2-Masken im Lager: Man habe den Mund-Nasen-Schutz schneller besorgen können, als die Bundesdruckerei die Bezugsscheine für die Berechtigten kostenloser FFP2-Masken drucke, so Harfensteller.

FFP2-Masken im Internet teils billiger

Ähnlich gute Kapazitäten gebe es auch in den anderen Häusern, heißt es bei der Landesapothekerkammer. Allerdings gibt es Unterschiede bei den Preisen: Im Internet sind sie teilweise günstiger zu haben als in den Geschäften vor Ort. Dafür gibt es für die Schnäppchen-Angebote im Internet teilweise Lieferfristen bis weit in den Februar hinein.

Bisher reichen meist OP-Masken SWR

Corona-Risikogruppen bekommen FFP2-Masken

Bund und Länder haben die Corona-Beschränkungen bis zum 14. Februar verlängert. Schon im Dezember gab es FFP2-Schutzmasken für Corona-Risikogruppen kostenfrei. Im Januar und Februar, so der Plan, sollen Betroffene mit Bezugsscheinen für sechs Masken zwei Euro bezahlen. Das betrifft den Angaben nach etwa Menschen, die vor Mitte Dezember 60 Jahre geworden sind sowie bestimmte Vorerkrankte und Risikopatienten. Dazu gehören zum Beispiel Frauen mit Risikoschwangerschaften, Menschen mit schweren Lungenerkrankungen oder auch Demenzkranke.