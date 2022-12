Feuerwehr Bretzfeld warnt vor Brandgefahr an Feiertagen

per Mail teilen

Über die Weihnachtsfeiertage erhöht sich die Brandgefahr in den privaten Haushalten. Vor allem ein unachtsamer Umgang mit Kerzen kann schnell zum Brandrisiko werden.

Die Feuerwehren in der Region bitten Bürger, über die Weihnachtstage auf offenes Kerzenlicht, aber auch auf elektrische Lichterketten an Weihnachtsbäumen besonders genau zu achten. Im Vergleich zu den anderen Jahreszeiten, sei der Arbeitsaufwand für die Feuerwehren über die Feiertage erhöht. In den vergangenen Jahren musste die Feuerwehr Bretzfeld (Hohenlohekreis) mehrmals über die Feiertage ausrücken. Die Kameraden seien dadurch bereits sensibilisiert und wachsam.

Gefährlicher Trend: Echte Kerzen

Der Trend gehe wieder hin zu echten Kerzen an den Weihnachtsbäumen, erzählt der Kommandant der Feuerwehr Bretzfeld Jürgen Landenberger im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Dabei sei besondere Vorsicht geboten. Wichtig sei vor allem, die brennenden Kerzen nicht alleine zu lassen.