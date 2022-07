Gleich zwei Feuerwehren feiern an diesem Wochenende ihr 175-jähriges Jubiläum. In Heilbronn ist die Hauptfeuerwache Samstag und Sonntag für Besucher geöffnet. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Fahrzeug- und Geräteschau sowie ein Einblick in die Integrierte Leitstelle, die Atemschutz- und Schlauchwerkstatt sowie die Atemschutzübungsanlage. Auch bei der Feuerwehr Schwäbisch Hall wird gefeiert, allerdings nur am Sonntag. Hier beginnt das Programm um 10 Uhr.