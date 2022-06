In Schwäbisch Hall haben am Sonntag elf Feuerwehrleute eine 38-jährige Frau befreit, die sich in einer Parkhaustoilette eingeschlossen hatte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren nach der Alarmierung über die Rettungsleitstelle zwei Fahrzeuge im Einsatz. Es habe sich herausgestellt, dass die Türklinke der Toilette defekt war.